Рамзан Кадыров «исполнил» чеченский блюз в свой день рождения

Видео: Ваш Фанат / YouTube

Ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на YouTube-канале «Ваш Фанат» опубликовали музыкальный ролик под названием «Кадыров Блюз».

Видео было сделано из нарезок выступлений чеченского лидера. На нем Кадыров «поет» под бодрый аккомпанемент музыкальных инструментов. «Я — это Россия. Россия — это я», — отмечает глава республики во время исполнения композиции, периодически выкрикивая «Аллах Акбар». «Пусть этот блюз сопровождает чеченского лидера на протяжении всей его жизни, а путь этот он пройдет, смеясь, танцуя и радуя своих жителей», — заявили создатели ролика.

Ранее 5 октября Кадырова нарисовали в образе «Железного Рамзана» — «Кадырмэна». «Стальной пехотинец Путина с горячим сердцем и доброй душой», — отметил Арам Габрелянов, опубликовавший изображения чеченского супергероя в социальной сети.

5 октября Кадырову исполнился 41 год.