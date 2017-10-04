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«Христианское государство» включило Кадырова и Поклонскую в черный список

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская попали в черный список организации «Христианское государство — Святая Русь». В него включены публичные лица и СМИ, не осудившие или поддержавшие фильм «Матильда». Перечень опубликован на сайте «Россия — Новосибирск», созданном членами религиозного объединения.

Поклонскую участники «Христианского государства» назвали изменницей. «Она первая "сдала" наиболее активных защитников православной веры, когда это стало ей не выгодно. (...) Грех предательства куда страшнее греха содомитства. Поклонская — это иуда, предательница защитников православной веры, продавшая за тридцать серебрянников не только Сашу Калинина, но и продавшая веру», — отмечается в тексте организации.

Кадырова осудили за поддержку парламентария. «Господин Кадыров приветствует такую позицию иуды Поклонской, и одновременно проявляет удивительную нетерпимость к содомитам. (...) Если завтра его арестуют за преследования геев в Чечне (это мы просто предполагаем, не утверждаем), то Поклонская первая отчитается, что это произошло по ее заявлению», — пишут активисты «Христианского государства».

В черный список также попали оппозиционер Алексей Навальный, журналист, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, сайты «Двач» и «Медиазона», радио «Эхо Москвы». Кроме того, на сайте организации опубликован «перечень кинотеатров, вознамеревающихся пропагандировать фильм "Матильда"».

23 сентября лидера «Христианского государства» Александра Калинина арестовали по подозрению в угрозах поджогами киносетям в связи с показом «Матильды». За три дня до этого Поклонская заявила, что сама направила запрос в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность религиозного объединения. Кадыров позже поддержал депутата, подчеркнув, что Поклонская «защищает интересы россиян».

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Картина рассказывает о жизни Николая Романова до его коронации и вступления на престол как императора Николая II. Православные активисты выступили с жесткой критикой картины, так как, по их мнению, она оскорбляет чувства верующих, описывая любовные отношения царя, канонизированного Русской православной церковью, с балериной Матильдой Кшесинской.

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