«Христианское государство» включило Кадырова и Поклонскую в черный список

Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская попали в черный список организации «Христианское государство — Святая Русь». В него включены публичные лица и СМИ, не осудившие или поддержавшие фильм «Матильда». Перечень опубликован на сайте «Россия — Новосибирск», созданном членами религиозного объединения.

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Поклонскую участники «Христианского государства» назвали изменницей. «Она первая "сдала" наиболее активных защитников православной веры, когда это стало ей не выгодно. (...) Грех предательства куда страшнее греха содомитства. Поклонская — это иуда, предательница защитников православной веры, продавшая за тридцать серебрянников не только Сашу Калинина, но и продавшая веру», — отмечается в тексте организации.

Кадырова осудили за поддержку парламентария. «Господин Кадыров приветствует такую позицию иуды Поклонской, и одновременно проявляет удивительную нетерпимость к содомитам. (...) Если завтра его арестуют за преследования геев в Чечне (это мы просто предполагаем, не утверждаем), то Поклонская первая отчитается, что это произошло по ее заявлению», — пишут активисты «Христианского государства».

В черный список также попали оппозиционер Алексей Навальный, журналист, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, сайты «Двач» и «Медиазона», радио «Эхо Москвы». Кроме того, на сайте организации опубликован «перечень кинотеатров, вознамеревающихся пропагандировать фильм "Матильда"».

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23 сентября лидера «Христианского государства» Александра Калинина арестовали по подозрению в угрозах поджогами киносетям в связи с показом «Матильды». За три дня до этого Поклонская заявила, что сама направила запрос в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность религиозного объединения. Кадыров позже поддержал депутата, подчеркнув, что Поклонская «защищает интересы россиян».

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Картина рассказывает о жизни Николая Романова до его коронации и вступления на престол как императора Николая II. Православные активисты выступили с жесткой критикой картины, так как, по их мнению, она оскорбляет чувства верующих, описывая любовные отношения царя, канонизированного Русской православной церковью, с балериной Матильдой Кшесинской.