Лидера «Христианского государства» арестовали

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин по решению Таганского суда Москвы арестован до 22 ноября. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в субботу стало известно о задержании активиста по делу об угрозах киносетям в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Расследование ведется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).

По мнению адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Алексея Учителя, Калинин имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с «Матильдой». «Это следовало сделать еще в феврале месяце, поскольку в том числе и об этой уголовно-правовой квалификации мы говорили сотрудникам МВД, проводящим проверку по нашему заявлению. Однако мы уверены, что действия Калинина этим не ограничивались, и он имел прямое и непосредственное отношение и к самим экстремистским и террористическим акциям, прокатившимся по России», — заявил юрист.

Впервые Калинин был задержан по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Добрынина 20 сентября. Вместе с ним в полиции оказались еще три человека: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц. 21 сентября Калинина после беседы отпустили, однако в тот же день снова задержали. Троих его соратников арестовали. На допросах они признали свою вину и согласились давать показания. В суде Баянов, Калинин и Манталуц заявили, что их религиозные чувства были оскорблены появлением фильма «Матильда», что и подтолкнуло их к действиям.

Самого Калинина, по данным источника «Интерфакса», отпустили под подписку о невыезде. Однако источник ТАСС опроверг данную информацию. «Все это время с ним велись следственные действия, никто под подписку его не отпускал», — пояснил собеседник агентства.

