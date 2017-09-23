Лидера «Христианского государства» задержали в рамках дела об угрозах киносетям

Лидера «Христианского государства» Александра Калинина задержали в рамках уголовного дела об угрозах киносетям в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по факту принуждения владельцев киносетей к отказу от показа «Матильды» было возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Она добавила, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан руководитель одной из общественных организаций, однако имя его не уточнила.

Источник ТАСС пояснил, что речь идет именно о Калинине. «Калинин — фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый», — отметил собеседник агентства.

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По мнению адвоката Учителя Константина Добрынина, Калинин имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с «Матильдой». «Это следовало сделать еще в феврале месяце, поскольку в том числе и об этой уголовно-правовой квалификации мы говорили сотрудникам МВД, проводящим проверку по нашему заявлению. Однако мы уверены, что действия Калинина этим не ограничивались, и он имел прямое и непосредственное отношение и к самим экстремистским и террористическим акциям, прокатившимся по России», — заявил Добрынин ТАСС.

Впервые Калинина задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Добрынина 20 сентября. Вместе с ним в полиции оказались еще трое: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц. 21 сентября Калинина после беседы отпустили на свободу, однако в тот же день снова задержали. Троих его соратников арестовали. На допросах они признали свою вину и согласились давать показания. В суде Баянов, Калинин и Манталуц заявили, что их религиозные чувства были оскорблены появлением фильма «Матильда», что и подтолкнуло к действиям.

Самого Калинина, по данным источника «Интерфакса», отпустили под подписку о невыезде. Однако источник ТАСС опроверг данную информацию. «Все это время с ним велись следственные действия, никто под подписку его не отпускал», — пояснил собеседник агентства.