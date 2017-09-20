Опубликовано видео задержания лидера «Христианского государства» Калинина

Пресс-служба МВД России опубликовала видео задержания лидера «Христианского государства» Александра Калинина и его предполагаемых сообщников, подозреваемых в поджоге автомобилей в Староконюшенном переулке (Центральный округ Москвы).

Машины Honda и Mercedes сгорели 11 сентября рядом с офисом адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, создателя фильма «Матильда». Добрынин заявил, что сгоревшие автомобили принадлежали жителям ближайших домов. По данным источника «Ленты.ру», владельцем сгоревшего Mercedes являлся сам адвокат.