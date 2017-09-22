Лидера «Христианского государства» отпустили под подписку о невыезде

Полиция отпустила лидера «Христианского государства» Александра Калинина под подписку о невыезде в связи с его непричастностью к поджогу автомобилей у офиса адвоката. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, Калинин был допрошен, после чего его освободили, так как он не принимал участия в поджоге.

Впервые его задержали в связи с инцидентом у офиса адвоката Константина Добрынина, защищающего режиссера Алексея Учителя, 20 сентября. Вместе с Калининым в полиции оказались двое его братьев и член «Христианского государства»: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц.

Однако 21 сентября Александра Калинина отпустили на свободу после беседы, в ходе которой он разъяснил свое отношение к фильму «Матильда» и происходящим вокруг него событиям. В тот же день его вновь задержали. Троих его соратников арестовали. На допросах они признали свою вину и согласились давать показания. В суде Баянов, Калинин и Манталуц заявили, что их религиозные чувства были оскорблены появлением фильма «Матильда», что и подтолкнуло к действиям.

11 сентября в Староконюшенном переулке сгорели автомобили Honda и Mercedes. Рядом с ними были обнаружены листовки «За Матильду гореть». Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре канонизированного самодержца оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.