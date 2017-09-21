Силовые структуры
 

Московский суд арестовал трех подозреваемых по делу «Христианского государства»

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Александр Баянов
Александр Баянов

Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест трех задержанных по делу о поджоге автомобилей в Староконюшенном переулке. Об этом в четверг, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судья Диана Мищенко согласилась с доводами следствия о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия или воспрепятствовать производству по делу. Все они — члены организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР). По словам следователя, всем троим уже предъявлены обвинения.

По решению суда Александр Баянов, Юрий Калинин и Денис Манталуц арестованы на два месяца — до 11 ноября 2017 года. Ходатайство об аресте Александра Калинина, лидера ХГСР, сегодня не рассматривалось, и, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, соответствующее обращение в суд может поступить уже 22 сентября.

Все трое на первых же допросах признали свою вину и согласились давать показания. При этом и Баянов, и Калинин, и Манталуц в суде особо подчеркнули, что их религиозные чувства были оскорблены появлением фильма «Матильда», что и подтолкнуло к действиям.

О задержании Александра Калинина и трех подозреваемых стало известно 20 сентября. 21 сентября Калинина отпустили после допроса — но позже задержали снова.

11 сентября автомобили Honda и Mercedes сгорели рядом с офисом Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя, создателя скандально известного фильма «Матильда». Рядом с местом происшествия были обнаружены листовки «За Матильду гореть». Адвокат заявил, что сгоревшие автомобили принадлежали жителям ближайших домов. По данным источника «Ленты.ру», владельцем сгоревшего Mercedes являлся сам Добрынин.

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре канонизированного самодержца оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.

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