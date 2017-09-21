Видео с признанием задержанного после поджогов из-за «Матильды» появилось в сети

Видео: ren.tv

В сети появилось видео допроса подозреваемого в поджоге машин у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Ролик опубликован РЕН ТВ. Мужчина признался, что вместе с сообщником также пытался поджечь кинотеатр в Ярославле с помощью коктейлей Молотова.

20 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил причастность задержанных членов организации «Христианское государство» к поджогу автомобилей.

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александр Калинин и два его предполагаемых сообщника были задержаны 19 сентября. Операция правоохранительных органов проходила одновременно в Москве и Липецке.