Учитель понадеялся на показ кинотеатрами «Матильды» после ареста Калинина

Режиссер Алексей Учитель выразил надежду, что арест лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина повлияет на решение кинотеатров объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», ранее отказавшихся показывать его фильм «Матильда». Об этом он заявил в воскресенье, 24 сентября, в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Действия сейчас по аресту, действия государства, они, надеюсь, вернут их в то прокатное русло, на которое мы рассчитывали», — сказал режиссер, отметив при этом, что позицию прокатчиков не осуждает.

Калинин был арестован до 22 ноября по решению Таганского суда Москвы накануне. Расследование ведется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, полагает, что лидер «Христианского государства» имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с «Матильдой».

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Впервые Калинина задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Добрынина 20 сентября. Вместе с ним в полиции оказались еще три человека: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц. 21 сентября мужчину после беседы отпустили, однако в тот же день снова задержали. Троих его соратников арестовали. На допросах они признали свою вину и согласились давать показания.

Самого Калинина, по данным источника «Интерфакса», отпустили под подписку о невыезде. Однако источник ТАСС опроверг данную информацию. «Все это время с ним велись следственные действия, никто под подписку его не отпускал», — пояснил собеседник агентства.

12 сентября сообщалось, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать «Матильду» из-за поступающих угроз.