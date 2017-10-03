Россия
 

Кадыров объяснил причины травли Поклонской

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которую критикуют за ситуацию с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Слова поддержки он опубликовал в своем Telegram во вторник, 3 октября.

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма "Матильда", и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — написал политик.

Он подчеркнул, что «хрупкая девушка» в нижней палате парламента защищает интересы россиян. «В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота — Родину. (...) И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», — добавил он.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду» и потребовала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В июле она направила в МВД и Министерство культуры 100 тысяч обращений оскорбленных «Матильдой» граждан. Парламентарий категорически отказывается посмотреть фильм. Ссылаясь на заключения экспертов, она обвиняет режиссера в очернении образа российского правителя.

Фильм, посвященный отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, выходит в российский прокат 26 октября.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выступившего против «Матильды» крымского прокурора уволили и лишили гражданства
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию Думы по этике
Последние новости
Путин прокомментировал ситуацию вокруг референдума в Каталонии
Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту
Заслуженный артист России отметил день рождения и умер
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Капитана британской подлодки отстранили от должности за роман с членом экипажа
Кадыров объяснил причины травли Поклонской
Воюющий в Донбассе Пашинин рассказал об устроенном комиками геноциде Украины
Другие материалы рубрики
Россия00:01 2 октября
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)

«Мы научим любить Россию»

Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
12:38Сегодня

Кремль понадеялся на Хантсмана в вопросе улучшения отношений с Вашингтоном

20:33 2 октября

Навального арестовали на 20 суток

13:04Сегодня

Глава Минобрнауки рассказала о «своем видении истории» у Мединского

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
12:19Сегодня

В Кремле устранились от обсуждения ученой степени Мединского

12:26Сегодня

Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии

19:46 2 октября

Два ребенка и взрослый погибли на пешеходном переходе в Красноярском крае

06:52Сегодня

«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»  

История москвички, переехавшей в Рим
12:11Сегодня

Пенсионерка в Башкирии сожгла машину соседа из-за громкой музыки

12:03Сегодня

Ребенок утонул в свалившейся с трассы в воду маршрутке

16:4330 сентября

Ставропольскую пенсионерку заподозрили в случайном отравлении правнучки

Россия
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Кремль понадеялся на Хантсмана в вопросе улучшения отношений с Вашингтоном
Глава Минобрнауки рассказала о «своем видении истории» у Мединского
В Кремле устранились от обсуждения ученой степени Мединского
Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Пенсионерка в Башкирии сожгла машину соседа из-за громкой музыки
Все материалы
Мир
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Отсидевший за избиение подруги американец вышел на свободу и задушил ее
В жилом доме в Париже нашли мощную бомбу из газовых баллонов
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Потерю Украиной Крыма объяснили нехваткой любви
Каждый третий украинец пожелал эмигрировать
Бегавшая по центру Бишкека корова боднула женщину и милиционера
Соратник Порошенко отказал жителям подконтрольного Киеву Донбасса в праве голоса
Воюющий в Донбассе Пашинин рассказал об устроенном комиками геноциде Украины
Венгрия назвала украинский закон об образовании «ударом в спину»
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Госдуме предложили разрешить валютные зарплаты работающим за рубежом россиянам
Наибольший рост зарплат в 2017 году зафиксирован у руководителей
СМИ сообщили о планах Goldman Sachs начать торговлю биткоинами
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
«Наши разработки направлены на замещение устаревших вагонов»
Гендиректор ГК «РэйлТрансХолдинг» о создании новых образцов железнодорожной техники
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
После ухода из Кирова «Победы» подорожали железнодорожные билеты
В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»
Назначена дата рассмотрения судом апелляции «Системы» по иску «Роснефти»
Фонд Алекперова инвестировал полмиллиарда в социальное предпринимательство
Все материалы
Силовые структуры
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
В Москве продавец киоска облил подростка кипятком
Замглавы управления СК по Москве отстранили от работы после жалобы во «ВКонтакте»
Отслуживший в Армии США российский полицейский осужден в Петербурге
Второму убийце полицейского из Дагестана вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа главная защита Крымского моста
Нобелевскую премию по физике вручат за открытие волн пространства-времени
Объяснено наличие жидкой воды на Марсе
Раскрыто происхождение генитального герпеса
Все материалы
Спорт
Цена свободы
Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
Боснийский футболист лишился яичка в результате травмы
Заменивший Квята пилот отказался видеть в российском гонщике врага
Гол «Арарата» украсили эмоциональным английским комментарием
СМИ узнали о тайных тренировках футболистов «Баварии»
В сети поспорили из-за правильности написания имени Малкина на Кубке Стэнли
Шарапова обыграла соотечественницу Макарову на турнире в Пекине
Все материалы
Культура
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
«Боже, царя стряхни»
Почему свободное поколение не смотрит телевизор
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Рэпер ЛСП выпустил клип «Тело» в честь умершего музыканта Ромы Англичанина
Заслуженный артист России отметил день рождения и умер
В песне Робби Уильямса про обезьяну нашли пророчество о стрельбе в Лас-Вегасе
Названы лучшие сценаристы всех времен
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
«НАСА врет»
Сторонники плоской Земли терпят унижения, но продолжают верить
На CBS уличили погибших в Лас-Вегасе в любви к Трампу и отказались их жалеть
«Россия 24» перепутала стрелка из Лас-Вегаса с ведущим юмористического шоу
Повально превращающий «мое» в «наше» Сталин стал мемом
Знаменитости принялись массово публиковать свои подростковые фото
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Белла Хадид задрала ногу и рассказала о любви к кроссовкам
Alexander McQueen одел моделей в «голые» платья и приклеил им волосы на лицо
Льюис Хэмилтон представил эксклюзивный мотоцикл
Грузин заставил моделей надеть «кроксы» на десятисантиметровой платформе
В Москве покажут сундук Матильды Кшесинской
Барака Обаму уличили в ношении золотых часов Rolex
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Российский турпоток в Анталью достиг исторического максимума
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Названа лучшая европейская авиакомпания
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Китаец отказался платить за отель и сбежал по телефонному проводу
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Закон Квята
Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
Грузовик размером с дом
Концепт-трак Ford Big Red, в котором было вообще все
«Ягуар» разогнал лыжника до 190 километров в час
Лимузин Bentley Mulsanne превратят в купе
General Motors отказался от бензиновых и дизельных машин
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы