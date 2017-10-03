Кадыров объяснил причины травли Поклонской

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которую критикуют за ситуацию с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Слова поддержки он опубликовал в своем Telegram во вторник, 3 октября.

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу. Она высказалась против фильма "Матильда", и это ее право, и я только приветствую ее позицию», — написал политик.

Материалы по теме Тест на скрепы Главный мотив противников «Матильды»

Он подчеркнул, что «хрупкая девушка» в нижней палате парламента защищает интересы россиян. «В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота — Родину. (...) И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», — добавил он.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду» и потребовала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В июле она направила в МВД и Министерство культуры 100 тысяч обращений оскорбленных «Матильдой» граждан. Парламентарий категорически отказывается посмотреть фильм. Ссылаясь на заключения экспертов, она обвиняет режиссера в очернении образа российского правителя.

Фильм, посвященный отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, выходит в российский прокат 26 октября.