Крым
 

Выступившего против «Матильды» крымского прокурора уволили и лишили гражданства

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Александр Шкитов
Александр Шкитов

Бывший заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов заявил радиостанции «Говорит Москва», что его лишили российского гражданства.

По словам юриста, в отношении него была начата служебная проверка после того, как он, будучи еще сотрудником прокуратуры, вынес предостережение о недопустимости показа трейлера фильма «Матильда». Это произошло в августе. «Пришло заключение о том, что гражданство получено мной незаконно, в связи с чем я был уволен, потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации», — пояснил Шкитов.

Он добавил, что сейчас у него нет никакого гражданства, поскольку украинского его лишили в 2014 году.

В августе прокуратура Крыма начала служебную проверку по факту объявления предостережения местным кинотеатрам о недопустимости трансляции трейлера «Матильды». Сообщалось, что предостережение вынесла прокуратура Симферополя, куда обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская. По итогам проверки предостережение было признано недействительным.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября. Еще не вышедшая картина неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Русской православной церкви и Поклонской. Последняя требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, оскорбленных «Матильдой».

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