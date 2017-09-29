Поклонская высказалась о просмотре «Матильды» депутатами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала неправдой слова парламентария и режиссера Станислава Говорухина, посчитавшего число протестующих против картины «Матильда» незначительным. Так она в пятницу, 29 сентября, прокомментировала в Facebook прошедший накануне закрытый показ ленты.

«Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже», — написала Поклонская (орфография и пунктуация сохранены).

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К посту депутат прикрепила видеозапись, на которой Говорухин общается с журналистами после просмотра «Матильды». «Ну что такое 100 тысяч подписей в стране, где проживают 146 миллионов человек», — сказал кинематографист.

Закрытый показ ленты режиссера Алексея Учителя состоялся 28 сентября.

В июле Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России 100 тысяч обращений оскорбленных «Матильдой» граждан.

Картина Учителя выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Она посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.