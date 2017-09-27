Поклонская нашла еще одну претензию к Учителю с помощью родственницы Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская представила очередной аргумент против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Свои доводы она изложила в Facebook в среду, 27 сентября.

«Ближайшая родственница императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства семьи», — написала парламентарий.

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Она также опубликовала фотографии документа.

По словам Поклонской, вдова Тихона Куликовского-Романова (племянника Николая II) «является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем, тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя».

Ранее в сентябре депутат нашла признаки коррупции в схемах финансирования «Матильды». До этого она также обвиняла создателей картины в оскорблении чувств верующих.

Лента выйдет на экраны 26 октября.