Учитель поставил Поклонской диагноз и предложил пройти медобследование

Режиссер Алексей Учитель назвал безумием действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, инициировавшей, по его словам, сбор подписей против фильма «Матильда». Он предложил парламентарию посетить врача, передает Национальной службе новостей (НСН) в понедельник, 24 июля.

«Депутат Поклонская пытается уговаривать людей подписывать непонятно что, хотя люди не видели [ленту]. Безумие и мракобесие — других слов я не могу подобрать», — подчеркнул Учитель.

Кинематографист посетовал на то, что Поклонская игнорирует обязанности парламентария. «Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования», — добавил он.

22 июля Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России сто тысяч обращений оскорбленных «Матильдой» граждан. Она также передала в ведомства подписанный 37 парламентариями депутатский запрос с требованием не допустить оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.

Фильм Учителя появится в российских кинотеатрах 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.