Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию Думы по этике

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на действия депутата Натальи Поклонской («Единая Россия»). Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 26 сентября.

В документе, который есть в распоряжении агентства, говорится, что Поклонская «использовала заведомо ложную информацию о содержании фильма "Матильда" при обращении в прокуратуру Симферополя, тем самым вводя прокуроров в заблуждение». Автор жалобы также обвиняет парламентария во лжи, так как, по его словам, не существовало материалов проверки якобы по факту оскорбления религиозных чувств верующих фильмом «Матильда».

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Методы противостояния Поклонской выходу в прокат фильма Учителя подрывают авторитет членов Федерального собрания, указывает в жалобе Добрынин.

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ожидает премьеры разрекламированного фильма Учителя. Он пообещал посмотреть «Матильду» сразу после премьеры. О желании увидеть фильм заявил и министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма запретить его показ в кинотеатрах.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду» и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Парламентарий категорически отказывается посмотреть фильм, так как он якобы оскорбляет чувства верующих.

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. «Матильда» выходит в российский прокат 26 октября.