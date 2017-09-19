Миронов пообещал оценить художественный вымысел в «Матильде»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, обязательно посмотрит фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Его слова приводит РИА Новости во вторник, 19 сентября.

«До тех пор, пока не посмотрю, не вижу смысла о нем спорить… Я убежден в одном: фильм есть фильм — это художественный вымысел», — сказал политик.

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Он добавил, что планирует ознакомится с кинолентой в рамках ее официального показа в Госдуме.

Ранее во вторник первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко сообщила, что члены комитета посмотрят фильм Алексея Учителя 26 сентября, за месяц до намеченного выхода картины в прокат и ее официального показа в Госдуме. «Мы договорились с продюсерами фильма [о показе], сейчас определяем точное время и место», — цитирует ее агентство.

15 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ожидает премьеры разрекламированного фильма режиссера Учителя. Он пообещал посмотреть «Матильду» сразу после премьеры. О желании увидеть фильм заявил и министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма запретить его показ в кинотеатрах.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду» и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Парламентрий категорически отказывается посмотреть фильм, так как он якобы оскорбляет чувства верующих.

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. «Матильда» выходит в российский прокат 26 октября.