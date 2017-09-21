Продажи билетов на «Матильду» вызвали ажиотаж в Новосибирске

Продажи билетов на ленту «Матильда» в Новосибирске вызвали ажиотаж среди кинолюбителей. За сутки зрители раскупили места в двух из трех кинозалов, в которых будет демонстрироваться фильм, сообщила ТАСС в четверг, 21 сентября, пресс-секретарь сети кинотеатров «Люксор» Хельга Пирогова.

«Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос», — призналась Пирогова.

Демонстрация картины режиссера Алексея Учителя состоится вечером в пятницу, 22 сентября. Отмечается, что за сутки стоимость билетов на «Матильду» в Новосибирске выросла с 350 рублей до 450 рублей.

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«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре великомученика РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.