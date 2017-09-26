Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на слова режиссера Алексея Учителя о ее работе против государства. О своей позиции она заявила на странице в Facebook во вторник, 26 сентября.

«Забавно смотреть, как Учитель и его "команда" мечутся между желаниями побольнее уколоть меня и оправдаться перед лицом неминуемой угрозы разоблачения и обнародования истинных обстоятельств создания фильма», — написала она.

Парламентарий также отметила, что фильм «Матильда» про роман будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской идет вразрез с указом президента России Владимира Путина от 2016 года, которым утверждена Доктрина информационной безопасности страны.

Ранее, 25 сентября, Алексей Учитель заявил, что, противодействуя выходу на экраны «Матильды», Поклонская идет против государства, передает RNS. «Я считаю, я открыто это заявлял, и мы писали в комитет по этике, что Поклонская позорит весь депутатский корпус, — сказал он журналистам. — Если государство говорит, что в этом фильме нет ничего, нарушающего закон, а депутат Поклонская говорит: "Есть", — значит, она идет против государства».

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Картина вызвала общественный резонанс. Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призвала отозвать выданное ему прокатное удостоверение. Парламентарий заявляет, что картина оскорбляет чувства верующих.