Россия
 

Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на слова режиссера Алексея Учителя о ее работе против государства. О своей позиции она заявила на странице в Facebook во вторник, 26 сентября.

«Забавно смотреть, как Учитель и его "команда" мечутся между желаниями побольнее уколоть меня и оправдаться перед лицом неминуемой угрозы разоблачения и обнародования истинных обстоятельств создания фильма», — написала она.

Парламентарий также отметила, что фильм «Матильда» про роман будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской идет вразрез с указом президента России Владимира Путина от 2016 года, которым утверждена Доктрина информационной безопасности страны.

Ранее, 25 сентября, Алексей Учитель заявил, что, противодействуя выходу на экраны «Матильды», Поклонская идет против государства, передает RNS. «Я считаю, я открыто это заявлял, и мы писали в комитет по этике, что Поклонская позорит весь депутатский корпус, — сказал он журналистам. — Если государство говорит, что в этом фильме нет ничего, нарушающего закон, а депутат Поклонская говорит: "Есть", — значит, она идет против государства».

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Картина вызвала общественный резонанс. Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм и призвала отозвать выданное ему прокатное удостоверение. Парламентарий заявляет, что картина оскорбляет чувства верующих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учитель: Поклонская идет против государства
Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II
Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию Думы по этике
СМИ узнали о судимости лидера «Христианского государства» за убийство
Учитель понадеялся на показ кинотеатрами «Матильды» после ареста Калинина
Последние новости
«ВКонтакте» выпустила самое масштабное за несколько лет обновление
В московской квартире нашли останки погибшего полтора года назад человека  
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Рост ВВП России превысил два процента
Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании
Названа главная опасность подключения мозга к интернету
Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 сентября

Человек совка

Почему советские люди ненавидят всех вокруг
11:09Сегодня

Момент гибели московского автоинспектора под колесами машины ФСБ попал на видео

19:09Сегодня

Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»

18:32Сегодня

Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии

Россия00:0125 сентября

«Десятки умирают только потому, что они геи»

Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
05:33Сегодня

Москалькова раскритиковала доклад ООН о правах человека в Крыму

18:44Сегодня

Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память

18:09Сегодня

У москвича изъяли почти 50 килограммов марихуаны  

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
17:33Сегодня

Путин уволил главкома ВКС Бондарева

23:1125 сентября

Депутат Госдумы назвал «филькиной грамотой» доклад ООН о правах человека в Крыму

17:29Сегодня

Врио губернатора Нижегородской области рассказал о кадровых перестановках

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Поклонская ответила на обвинение Учителя в работе против государства
Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»
Морской котик в Петербурге удержал хулигана в дельфинарии
Обвинивший подростка в нападении петербургский полицейский потерял память
Все материалы
Мир
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
В Великобритании разоблачили пировавшую на поминках халявщицу
Опубликовано видео поражения позиций ИГ российскими крылатыми ракетами
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Киев запросил переговоры с Венгрией из-за отказа от поддержки евроинтеграции
Савченко попала в ДТП
МИД Венгрии посоветовал Порошенко забыть о европейском будущем Украины
Волкер назвал современную Украину антирусской и прозападной
Главком ВМС Украины заявил о необходимости защиты от российских подлодок
Порошенко подписал закон об украинизации образования
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍
Размер Нобелевской премии в 2017 году превысил миллион долларов
В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию
Все материалы
Бизнес
Носом чую
Фекалии стали выгодным бизнесом
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
«Аэрофлот» получил высший рейтинг американской авиационной ассоциации APEX
В Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак
Промсвязьбанк представил концепцию нового интернет-банка для МСБ
Доля автомобилей местной сборки стала максимальной в истории авторынка России
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
СК проверит новые сообщения об угрозах петербургских коллекторов должникам
МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре
В МВД рассказали о погибшем на Арбате автоинспекторе
Сотрудники ФСБ восемь часов осматривали взятку Улюкаева
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Маск раскроет главную цель SpaceX
Раскрыто отличие человеческого секса от животного спаривания
«Калашников» продемонстрировал «летающий мотоцикл»
Раскрыта тайна строительства египетских пирамид
Все материалы
Спорт
Уберите этого сукиного сына с поля
За что звезды американского спорта ополчились на Трампа
Украина запретила крымской бегунье выступать за Россию
Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании
Бубнов оценил шансы «Спартака» против «Ливерпуля»
Бывший футболист сборной России покинул московский «Арарат»
Британских спортсменов не пустили на Украину из-за посещения Крыма
В команде Квята объяснили отстранение россиянина от «Формулы-1»
Все материалы
Культура
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Умерла актриса из «Возвращения Мухтара»
Умер актер «Пока смерть не разлучит нас» Энтони Бут
Найдена связь между психопатией и любовью к рэпу
Актеров «Гоголь-центра» вызвали на допрос в СК
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Названы самые популярные в интернете вопросы о сексе
Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии»
В сети опешили от «взрослого юмора» в детской книге
Геноцид миллионеров
Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги
Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер
Корчевников займется судьбами людей на «России 1»
Все материалы
Ценности
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создатели золотого бюста князя Монако выпустили украшения с маргаритками
Versace переманил у Канье Уэста дизайнера кроссовок
Крупнейший алмаз в мире продали за 53 миллиона долларов
Россиянам предложили экономичный гибридный Porsche мощностью 680 лошадиных сил
Настасья Самбурская сфотографировалась обнаженной
Бодипозитивная активистка показала новые кроссовки adidas
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
У российских туристов резко вырос спрос на Японию
Стюардессам выдадут приспособления для усмирения авиадебоширов
Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон
В Госдуме предложили жестко ограничить продажу авиабилетов
Колумбийцы проявили наибольший интерес к России из-за ЧМ-2018
Французская пара с малолетним ребенком проехала 40 тысяч километров в автодоме
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Тренера Приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Все материалы
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
«Мерседес», выдыхай!
Как сделать седан S-класса намного шире и не вызвать ни у кого подозрений
Компания Porsche сделала 680-сильный универсал
Даниил Квят остался без Формулы-1
Доля машин местной сборки достигла в РФ рекордного уровня
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы