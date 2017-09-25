СМИ узнали о судимости лидера «Христианского государства» за убийство

У лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина, арестованного по делу об угрозах киносетям в связи с показом фильма «Матильда», есть судимость за убийство. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в 2002 году Калинин был приговорен Норильским городским судом к восьми годам лишения свободы.

«Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 ("Убийство с отягчающими обстоятельствами"), по части 3 статьи 162 ("Разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере") и по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов")», — сказал собеседник агентства.

Калинин был задержан в сентябре по факту принуждения руководства киносетей к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя. При этом он угрожал применить силу в отношении зрителей и нанести ущерб собственникам кинотеатров.

За некоторое время до этого мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Вместе с ним в полиции оказались еще трое: Юрий Калинин (брат Александра), Александр Баянов и Денис Манталуц. В суде они объяснили свои действия тем, что появление фильма «Матильда» оскорбило их религиозные чувства.

Троих в итоге арестовали по этому делу, а лидера «Христианского государства» — за «принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что организация «Христианское государство — Святая Русь» в Минюсте не зарегистрирована. «То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — отметили в Кремле.