Третьеклассница из Чечни получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. В награду девочка получит iPhone X, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Instagram.

Конкурс был объявлен в честь Дня народного единства, ежегодно отмечаемого 4 ноября. «За сутки поступило более трех тысяч стихотворений. Участниками конкурса стали дети и пожилые люди, молодежь, известные представители всех слоев населения», — отметил Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что Хеда участвовала в конкурсе не ради телефона, а чтобы «выразить любовь и уважение» к президенту.

Кадыров поздравил девочку с победой, а также ее учителей. Он выразил надежду, что смартфон поможет ей общаться с такими же одаренными детьми по всему миру. По словам Кадырова, Хеда Ибахиева уже знает четыре языка.

О своем решении подарить последнюю модель iPhone X победителю конкурса глава Чечни объявил 4 ноября.