В России проверят цены на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку ценообразования на iPhone X. Об этом Rambler News Service сообщили в пресс-службе регулятора.

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В пресс-службе ФАС уточнили, что была зарегистрирована жалоба, в которой говорится об одинаковых ценах на iPhone X у разных ретейлеров. ФАС разошлет запросы о ценообразовании на следующей неделе, рассказали в ведомстве.

Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира, включая Россию. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.