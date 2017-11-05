Цена на «устаревший» iPhone 8 рекордно упала в России

Цена на iPhone 8 сильно снизилась после выхода нового смартфона от Apple. Об этом пишет портал «Экономика сегодня».

По информации издания, «устаревшую» модель гаджета с объемом памяти 64 гигабайта (минимальная комплектация) в точках розничной торговли можно купить за 46 тысяч рублей. iPhone 8 с 256 гигабайтами обойдется в 52 тысячи.

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При этом в официальном интернет-магазине Apple Store iPhone 8 с 64 гигабайтами встроенной памяти стоит 56 990 рублей, а с 256 гигабайтами — 69 тысяч.

Специалисты считают, что ожидать дальнейшего снижения цены на устройство не стоит, она сохранится на длительный срок, отмечает портал.

Продажи нового iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира, включая Россию. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.

Apple представила iPhone 8 и 8 Plus 12 сентября. Продажа устройств началась 22 сентября. Внешне гаджеты не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7.