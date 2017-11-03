Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

Во время конференц-связи с инвесторами глава Apple Тим Кук сравнил доступность iPhone X с чашкой кофе. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Gizmodo.

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Он отметил, что покупка нового iPhone за тысячу долларов стоит «меньше ежедневной чашки кофе в одной из дорогих кофеен». При этом он отметил, что речь идет о покупке смартфона в рассрочку.

По программе обновления iPhone ежемесячный платеж за самый дорогой смартфон Apple будет составлять всего 56 долларов (3,3 тысячи рублей). Это менее двух долларов в день, а стоимость латте в Нью-Йорке в среднем составляет четыре доллара. Таким образом, по словам Кука, любой, кто может себе позволить чашку кофе, может позволить и iPhone X.

По оценкам Apple, прибыль корпорации в следующие три месяца составит более 87 миллиардов долларов, и главную роль в этом сыграет именно iPhone X. Его продажи начались утром 3 ноября в 55 странах мира, в том числе и в России.