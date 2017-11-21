Кадырова наградили за борьбу с раком

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил диплом и золотую медаль имени Н.Н. Блохина за выдающиеся заслуги в области онкологии. Их ему вручил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов на совещании по проблемам и перспективам здравоохранения региона, сообщается на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

В рамках мероприятия Сулейманов отчитался о достижениях в области здравоохранения. Он сообщил о снижении младенческой смертности, подготовке молодых онкологов и сотрудничестве с зарубежными онкологическими центрами. В ответ глава Чечни наметил план дальнейшей работы чиновников.

«Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование. Диспансеризация, проведенная в прошлом году, позволила выявить более 100 больных, у которых обнаружилась онкология на первой стадии. Это более 100 спасенных жизней. Надо довести до жителей республики всю важность периодического обследования у врачей», — сказал он во время встречи, после чего ему передали медаль.

За что Кадырову присуждена такая высокая награда, в сообщении пресс-службы не указано. На сайте Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина опубликована новость о визите онкологов в Чечню, но о присуждении медали в ней ничего не говорится. На странице Ассоциации онкологов России об этом тоже не упоминается.

Награда за вклад в развитие медицины была учреждена Российской академией наук в 2015 году. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и Центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Не считая Кадырова, за все это время ее присудили лишь одному человеку — врачу-онкологу и академику РАН Юрию Сидоренко. Свою медаль он получил за исследование по теме «Патогенетические аспекты развития опухоли и оптимизация методов диагностики, хирургического и лекарственного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями».