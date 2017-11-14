Россияне стали реже умирать от рака

Смертность от онкологии в России в январе—сентябре снизилась на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец во вторник, 14 ноября.

По данным Росстата, в этом году летальные исходы от рака составили 197,1 случая на 100 тысяч населения.

Ранее во вторник Голодец выступила на XXI российском онкологическом конгрессе. Вице-премьер назвала темпы снижения смертности недостаточно высокими по сравнению с развитыми странами.

«По смертности онкологические заболевания занимают устойчиво второе место в нашей стране. 300 тысяч (смертей за 2016 год — прим. «Ленты.ру») приходится на смертность от новообразований. Мы констатируем снижение смертности от новообразований, но эти шаги слишком маленькие для сегодняшнего темпа и от сегодняшних задач, которые мы для себя ставим», — сказала она.

В некоторых регионах России смертность от рака снижается быстрее. Так, в Подмосковье за первые восемь месяцев 2017 года от онкологии умерли 8,2 тысяч человек, что на 2,5 тысячи (24,7 процентов) меньше, чем годом ранее. Власти региона сообщили, что этому способствовало появление 250 коек в хирургическом отделении Московского областного онкологического диспансера с новейшим оборудованием.