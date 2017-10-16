Сахар оказался причиной смертоносного рака

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии выяснили, что глюкоза провоцирует быстрый рост злокачественных опухолей. Потребление сахара, таким образом, становится причиной развития агрессивных форм рака. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Commication.

Для раковых клеток характерно быстрое потребление больших объемов углеводов. В нормальных клетках гликолиз (процесс окисления глюкозы) протекает медленно с образованием пирувата. В тканях злокачественных опухолей гликолиз идет в 200 раз быстрее, а вместо пирувата образуется молочная кислота. Считается, что активное окисление сахаров приводит к получению огромного количества энергии, идущей на размножение дефектных клеток и рост метастаз. Такое явление, которое было обнаружено также и у дрожжей, называется эффектом Варбурга.

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В ходе экспериментов были использованы мутантные дрожжи, которые способны в больших количествах поглощать глюкозу. Исследователи изучили функции генов семейства Ras, регулирующие деление клеток у многих организмов, в том числе человека. Мутации в этих участках ДНК могут повышать активность генов, способствуя неконтролируемому размножению клеток.

Оказалось, что потребляемый в больших количествах сахар «включает» Ras, позволяя дрожжам делиться с большой скоростью. В раковых клетках глюкоза становится причиной «порочного круга». Опухоль потребляет углевод, становится больше, в результате ее потребности в сахаре возрастают.