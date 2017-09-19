Найдено регулирующее развитие рака и ожирения соединение

Американские ученые доказали, что отключение гена, кодирующего фермент фосфатаза фосфатидной кислоты, увеличивает риск развития не только ожирения, но также рака и сахарного диабета. Исследование опубликовано в Journal of Biological Chemistry, сообщает Рутгерский университет (США).

В качестве модельного организма специалисты в экспериментах использовали пекарские дрожжи. Удаление у грибков гена, кодирующего фосфатазу фосфатидной кислоты, приводило к накоплению фосфатидной кислоты, в результате чего клетки производили гораздо больше мембранных липидов, чем необходимо. Выводы, полученные в ходе экспериментов с дрожжами, справедливы и для людей.

«Избыточное производство мембран позволяет клетке неудержимо расти, что является признаком заболевания, напоминающего рак», — отметил соавтор Гил-Су Хан.

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В настоящее время специалисты пытаются понять структуру и функцию фосфатазы фосфатидной кислоты, а также научиться контролировать ее производство. Одним из простых способов этого эксперты называют сбалансированную диету.

Ранее ученые знали, что отключение гена, кодирующего фосфатазу фосфатидной кислоты, приводит к увеличению риска развития ожирения. Фермент открыт в 1957 году, в 2006 найден кодирующий ее ген.