Власти Подмосковья рассказали об укреплении онкологической службы

За восемь месяцев 2017 года в Подмосковье от рака умерло 8,2 тысячи человек, что на 2,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 2 октября.

«Согласно данным Росстата, за январь–август 2017 года в Московской области смертность от новообразований снизилась на 24,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Она подчеркнула, в Подмосковье проводится серьезная работа по укреплению онкологической службы. «В мае 2017 года введен в эксплуатацию новый хирургический корпус на 250 коек Московского областного онкологического диспансера. Корпус оснащен новейшим оборудованием, в том числе для проведения видеоэндоскопических операций с возможностью трансляций в режиме реального времени», — напомнила Забралова.

6 сентября сообщалось, что в текущем году для помощи онкобольным пациентам в регионе выделено более пяти миллиардов рублей. Еще около одного миллиарда перечислено на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

30 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске заявила, что власти региона демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры.