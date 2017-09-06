Более 5 миллиардов рублей выделено для помощи онкобольным в Подмосковье

Более пяти миллиардов рублей выделили в Подмосковье в текущем году для помощи онкобольным пациентам, еще около одного миллиарда перечислено на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Такие цифры озвучил внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Московской области Тигран Геворкян, передает «Риамо» в среду, 6 сентября.

«Мы в числе лидирующих субъектов, которые добились определенных успехов и достижений по основным показателям работы онкологической службы: снижении смертности и одногодичной летальности», — отметил специалист.

30 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец на открытии областного центра материнства и детства в Наро-Фоминске заявила, что власти региона демонстрируют эффективный подход к развитию социальной инфраструктуры. «Сегодня Подмосковье — абсолютный лидер по развитию социальной инфраструктуры», — сказала министр.

В июне сообщалось, что Подмосковье в числе первых российских субъектов по развитию промышленности и уровня жизни.