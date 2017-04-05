Центр ядерной медицины «Росатома» начал диагностику онкобольных

Новый центр ядерной медицины «Ядерные медицинские технологии — Снежинск» начал прием пациентов на диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Русатом Хэлскеа» (дочерняя структура «Росатома»).

Диагностика проводится на базе Челябинского онкологического диспансера на основе ультракороткоживущих изотопов фтора-18 собственного производства, которые доставляются в Челябинск с производственной площадки закрытого «атомного» города Снежинск.

Отмечается, что пациенты будут направляться для диагностики из всех медучреждений Челябинской области, а также других регионов Урала.

«Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога. Все пациенты, направляемые из медицинских учреждений Челябинской области и других регионов России, где нет возможности получить услугу, будут обслуживаться за счет средств территориального ФОМС либо в рамках межбюджетных трансфертов. То есть услуга ПЭТ-диагностики для пациентов в рамках утвержденных квот будет бесплатной», — рассказали в компании. Также возможен прием пациентов на платной основе по направлению врача.

Циклотронно-радиохимический комплекс «ЯМТ-Снежинск» — комплексный проект госкорпорации «Росатом» в сфере ядерной медицины, включающий в себя всю цепочку собственных технологий и услуг российских атомщиков. На данном этапе было создано производство изотопов на базе отечественного циклотрона «НИИЭФА имени Ефремова» и радиохимического комплекса, включающего в себя также оборудование росатомовского института НИИТФА.

Наработка и синтез радиофармпрепаратов производится для обеспечения приема пациентов на площадке челябинского онкологического диспансера.

