Морской огурец спасет россиян от рака

Международная группа ученых, включая российских специалистов из Дальневосточного федерального университета, выяснила, что вещество, выделенное из дальневосточного морского огурца (кукумарии), способно убивать опухолевые клетки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследования были проведены на культурах раковых клеток. Оказалось, что биологически активное соединение фрондозид А способен подавлять рост злокачественных тканей, в которых не вырабатывается белок р53. Последний присутствует в здоровых клетках, способствуя их гибели в случае повреждений ДНК, но примерно в половине всех раковых опухолей мутирует, переставая выполнять свои защитные функции.

Ученые выяснили, что фрондозид убивает даже те раковые клетки, которые устойчивы к классической химиотерапии. Однако исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие испытания с применением не клеточных культур, а живых организмов.

По словам Сергея Дышлового, одного из авторов научной работы, многие морские беспозвоночные организмы накапливают в своих тканях высокоактивные вещества для собственной защиты. Эти соединения потенциально обладают лекарственными свойствами.