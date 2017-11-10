Наука и техника
 

Морской огурец спасет россиян от рака

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Международная группа ученых, включая российских специалистов из Дальневосточного федерального университета, выяснила, что вещество, выделенное из дальневосточного морского огурца (кукумарии), способно убивать опухолевые клетки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследования были проведены на культурах раковых клеток. Оказалось, что биологически активное соединение фрондозид А способен подавлять рост злокачественных тканей, в которых не вырабатывается белок р53. Последний присутствует в здоровых клетках, способствуя их гибели в случае повреждений ДНК, но примерно в половине всех раковых опухолей мутирует, переставая выполнять свои защитные функции.

Ученые выяснили, что фрондозид убивает даже те раковые клетки, которые устойчивы к классической химиотерапии. Однако исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие испытания с применением не клеточных культур, а живых организмов.

По словам Сергея Дышлового, одного из авторов научной работы, многие морские беспозвоночные организмы накапливают в своих тканях высокоактивные вещества для собственной защиты. Эти соединения потенциально обладают лекарственными свойствами.

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