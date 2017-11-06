Названа предотвращающая рак еда

Британские и норвежские ученые назвали наиболее пригодную пищу для предупреждения появления желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и рака. Исследование опубликовано в Nature Communications, сообщает Уорикский университет (Великобритания).

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Гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек особенно эффективны для профилактики желудочно-кишечных заболеваний.

Данная пища, отмечают ученые, оказывает положительное влияние на аутофагию (поглощение клеткой собственных вредных компонентов), предотвращая развитие воспалительных процессов в организме.

К подобным выводам авторы пришли, выяснив причины, влияющие на нормальный механизм аутофагии. Ученые обнаружили белок Kenny, с которым связана регуляция процесса. Когда аутофагия работает некорректно, такой протеин накапливается и провоцирует воспаление.