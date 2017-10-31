Названо доступное средство профилактики рака

Международный коллектив ученых показал, что длительный прием аспирина, легкодоступного жаропонижающего препарата, снижает вероятность заболевания раком до 47 процентов. Об этом сообщает EurekAlert!.

В исследовании приняло участие более 600 тысяч человек, котором назначили прием аспирина в течение длительного времени (от шести месяцев, в среднем — 7,7 года).

В среднем с таким приемом аспирина оказалась связано снижение заболеваемости раком печени (на 47 процентов), желудка (38 процентов), поджелудочной железы (34 процента) и появления злокачественного новообразования толстого кишечника (на 24 процента). Аспирин оказался эффективен для профилактики лейкемии, а также рака легкого и предстательной железы.

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На рак, связанный с пищеварительной системой, приходится почти четверть от общего числа заболеваний такой группы в Европе. При этом показатели смертности в данном случае составляют около трети от всех случаев.

Прием аспирина, как установили ранее американские ученые, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.