Раковую опухоль заморили голодом

Ученые Колорадского университета в США нашли способ заставить раковую опухоль потреблять меньше глюкозы, которая является источником энергии для размножения злокачественных клеток. Это позволило сделать новообразование более восприимчивым к лекарственным препаратам. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Для раковых клеток характерно быстрое потребление больших объемов углеводов. В нормальных клетках гликолиз (процесс окисления глюкозы) протекает медленно с образованием пирувата. В тканях злокачественных опухолей гликолиз идет в 200 раз быстрее, а вместо пирувата образуется молочная кислота. Считается, что активное окисление сахаров приводит к получению огромного количества энергии, идущей на размножение дефектных клеток и рост метастаз. Такое явление называется эффектом Варбурга.

Со способностью опухоли поглощать чрезмерное количество глюкозы связана повышенная экспрессия гена CDK8, который позволяет опухоли избежать голодания, вызванного истощением кислорода и глюкозы в кровеносных сосудах. Ученые отключили CDK8 в клетках колоректального рака, лишив их возможности ускорять гликолиз и вызвав голодание.

По словам исследователей, комбинированная терапия, блокирующая как гликолиз, так и CDK8, эффективно замедляет рост опухолей, не влияя на здоровые клетки.