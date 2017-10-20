Создано универсальное средство от рака

Ученые Северо-Западного университета в США придумали способ лечения любой формы рака. В его основе лежит свойство малых молекул РНК, называемых интерферирующими, блокировать активность генов и синтез важных для злокачественной клетки белков. Статья исследователей опубликована в журнале eLife. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Малые интерферирующие РНК (иРНК) — короткие цепочки рибонуклеиновой кислоты, которые способны присоединяться к матричной РНК (мРНК) и вызывать деградацию последней. Поскольку мРНК переносит генетическую информацию от ДНК к местам синтеза белка, то, таким образом, снижается количество белковых продуктов. иРНК выполняют защитную функцию, мешая вирусам размножаться внутри клетки, а также регулируют активность генов.

Ученые обнаружили, что в геноме человека присутствуют участки ДНК, кодирующие особую разновидность иРНК. Они регулировали активность тех генов, что способствуют преобразованию клетки в злокачественную. По мнению исследователей, эта система была ранней версией иммунитета, который сейчас берет на себя главную роль в борьбе с раком.

Эксперименты показали, что большое количество иРНК способно блокировать работу сразу нескольких жизненно важных генов любой дефектной клетки. В результате у раковых тканей не остается никакого шанса выжить. При этом молекулы-убийцы игнорируют здоровые клетки.

Ученые проверили действие РНК на мышей, которые страдали от рака яичников. Соединения были доставлены в патологические ткани с помощью наночастиц. У животных сильно затормозился рост опухолей, которые не развивали резистентность к препарату.