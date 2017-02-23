Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства

В Сирии воюют порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«По данным Главного разведывательного управления Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до четырех тысяч из России и тысяч пять из республик СНГ», — сказал глава государства на встрече с моряками, участвовавшими в походе к берегам Сирии.

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Путин поблагодарил военнослужащих, отметив, что в Москве понимают, чем «рассадник терроризма» на сирийской территории угрожает России.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов сообщал в начале января, что за два месяца летчики морской авиации совершили 420 боевых вылетов, уничтожив 1,2 тысячи объектов террористов. «Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях», — цитировало военачальника РИА Новости.

Поход группы кораблей Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» проходил с октября 2016-го по февраль нынешнего года. В водах восточного Средиземноморья были потеряны по небоевым причинам два истребителя (Су-33 и МиГ-29КР).