Российские ВКС уничтожили в Сирии 35 тысяч боевиков

С начала операции в Сирии российские воздушно-космические силы совершили более 18 тысяч вылетов и уничтожили 35 тысяч боевиков. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира», — рассказал Шойгу, добавив, что от боевиков освобождено более 12 тысяч квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов.

Российская авиация была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе руководства страны, и с 30 сентября приступила к нанесению ударов по объектам радикальных боевиков-исламистов, боровшихся с центральным правительством.

На пике численность группировки, включавшей ударные самолеты Су-34, Су-24М и Су-25, прикрытые истребителями Су-30СМ, Су-27СМ и Су-35С, достигала 65 машин, однако весной 2016 года она была сокращена почти вдвое.

В авиаударах также участвовали самолеты Дальней авиации, взлетавшие с территории России.