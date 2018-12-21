Уход США из Сирии озадачил Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости разобраться с вопросом о перемещении американских войск в Сирии. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 21 декабря.

«Нам нужно понять как, когда, куда и каким образом уходят американцы. Это пока непонятно», — сказал представитель Кремля.

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Песков добавил, что не понимает формулировки «следующая фаза», которая была озвучена американской стороной.

Информация о выводе американских военнослужащих из Сирии появилась 19 декабря. Белый дом позже подтвердил, что в рамках перехода к новой фазе кампании против террористов США начали вывод контингента из Сирии.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена на территории РФ — прим. «Ленты.ру»).

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