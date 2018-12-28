Россия заподозрила США в желании избежать ответственности

США, выводя войска из Сирии, вероятно, хотят переложить ответственность на своих партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с иорданским коллегой Айманом Сафади, передает РИА Новости.

«Судя по всему, Вашингтон хочет переложить ответственность на своих партнеров по коалиции, на земле — это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Британии, Германии, есть и военно-воздушные силы», — пояснил глава МИД. Он отметил, что есть у США и такие союзники в регионе, на которых американцы хотят переложить дополнительное финансовое бремя.

Лавров добавил, что Москва надеется получить от Вашингтона разъяснения по его дальнейшим действиям в Сирии. По его словам, Россия подходит к ситуации с готовящейся операцией Турции на сирийской территории «с позиций искоренения остатков террористов и восстановления суверенитета и территориальной целостности».

Ранее 28 декабря вооруженные силы Сирии вошли в город Манбидж на севере страны, ответив таким образом на просьбу курдов защитить их от Турции.

Турция на этой неделе начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией. В Анкаре указывали, что хотят начать операцию против террористов на сирийской территории к востоку от реки Евфрат как можно скорее. К боевикам турецкая сторона причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Курдов традиционно поддерживали США. 19 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.

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