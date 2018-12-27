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В Сирию начали возвращаться дипломаты

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В Дамаске открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), прекратившее работу вскоре после начала сирийского кризиса. Об этом говорится в заявлении МИД страны, сообщает агентство WAM.

Работа дипломатической миссии возобновлена с сегодняшнего дня, 27 декабря. Временный поверенный в делах страны уже приступил к своим обязанностям.

В заявлении МИД указывается, что данный шаг подчеркивает стремление правительства ОАЭ восстановить отношения между братскими странами и вернуть их в привычное русло. В Абу-Даби рассчитывают на мир в Сирии, намерены «активизировать роль арабских государств в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности» страны, а также помочь с предотвращением вмешательства в арабские и сирийские дела.

Агентство Reuters отмечает, что ОАЭ наряду с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией поддерживали повстанцев, выступавших против сил сирийского президента Башара Асада, однако роль Абу-Даби была намного менее выраженной.

24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова выделить деньги на восстановление Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.

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