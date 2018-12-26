Турция стянула танки к Сирии

Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, правительственные силы запечатлели в нескольких населенных пунктах. В частности, они появились в городах Килис и Аль-Рай. Последний находится на сирийской территории непосредственно у границы.

Как передает Hurriyet, технику к южной границы свозили с начала недели и в том числе на поездах. Часть техники вошла в районы, которые контролируют поддерживающие Турцию повстанцы.

25 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет начать операцию против террористов на сирийской территории как можно скорее.

Тогда же сообщалось, что сирийские военные появились неподалеку от города Манбидж, находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией. В регион, контролируемый курдами, прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG. Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.

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