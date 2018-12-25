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Турция пообещала скорое наступление на курдов

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Турция планирует в ближайшее время развернуть военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Мы полны решимости войти на восток Евфрата как можно скорее. США признают задержку (по выводу курдских формирований) в Манбидже», — заявил глава МИД Турции. Он подчеркнул, что Анкара координирует усилия с США в свете вывода американских войск из Сирии, так, чтобы это не служило интересам курдских вооруженных формирований.

21 декабря сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил перенести начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же он подчеркнул, что поддерживает решение Трампа об окончании американской военной кампании в Сирии.

Турецкий лидер 12 декабря заявил, что Турция «в скором времени» начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.

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