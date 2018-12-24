Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии

Саудовская Аравия готова выделить деньги на восстановление Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США. Американский президент также поблагодарил арабскую страну за такой шаг.

«Видите? Разве не здорово, когда своим соседям помогают восстановиться очень богатые страны, а не Великая Страна, США, которая находится в пяти тысячах миль от нее», — написал он.

19 декабря спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод своих военных из Сирии. Сообщалось, что вывод войск займет от 60 до 100 дней, а присутствующие в стране сотрудники Госдепартамента будут отправлены на родину в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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