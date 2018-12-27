Российские солдаты в Сирии вырядились Дедами Морозами

Российские военные в Сирии нарядились в костюмы Деда Мороза. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, передает ТАСС.

По его словам, солдаты в костюмах раздают гуманитарную помощь жителям. «Подобные акции спланированы до 31 декабря 2018 года для создания атмосферы праздника среди возвратившихся граждан Сирии», — добавил он.

Соломатин также рассказал, что за месяц российская сторона уже организовала и провела 18 гуманитарных акций, раздав почти 9 тысяч продовольственных наборов общим весом свыше 37 тонн. Также была оказала медицинская помощь 2800 сирийцам.

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26 декабря сообщалось, что российские компании построят в Сирии аэропорт и несколько заводов. Всего с 2019-го по 2021 год планируется реализовать 30 проектов.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия вела с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска. В середине декабря США начали вывод войск из Сирии.

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