Россия построит в Сирии аэропорт

Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов. Об этом рассказал газете al-Watan глава местного управления по планированию Имад Сабуни.

По его словам, горизонты экономического сотрудничества с Россией определил протокол, подписанный после заседания межправительственной комиссии. В документ в общей сложности вошло 30 проектов на сирийской территории, которые будут реализовываться с 2019 по 2021 год.

Сабуни рассказал, что наиболее важными в сфере промышленности являются восстановление завода покрышек для автомобилей в Хаме и строительство нового цементного завода в провинции Алеппо. Из транспортных проектов он выделил восстановление и развитие железной дороги от фосфатных шахт до порта Тартуса, а также строительство аэропорта в этом городе на месте сельскохозяйственного аэродрома.

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Кроме того, Сабуни отметил создание совместной лаборатории по производству вакцин, поддержку системы снабжения населения питьевой водой в Латакии, проекты по профессиональному обучению и расширение области научных исследований.

24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова выделить деньги на восстановление Сирии.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия вела с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска. В середине декабря США начали вывод войск из Сирии.

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