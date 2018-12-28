Курды сдружились с Сирией против Турции

Курды договорились с сирийской армией о введении войск на все северные территории Сирии, включая восточный берег реки Ефрат. Об этом заявил официальный представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед в эфире телеканала Al Mayadeen, передает ТАСС.

По его словам, курды «Демократических силы Сирии» (ДСС) также поддерживают переход города Мабиджа под контроль сирийской армии. Ахмед отметила, что ДСС сотрудничают с правительством, чтобы «преградить путь Турции».

Ранее 28 декабря вооруженные силы Сирии заняли Манбидж, который находится в 25 километрах от турецкой границы. Так власти ответили на просьбу курдов защитить их от Турции. Правительственная армия обязалась гарантировать полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям города.

Сирийские военные подошли к Манбиджу 25 декабря. Это случилось после того, как Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



