Турция отреагировала на сирийскую армию у своих границ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал появление сирийской армии в Манбидже. Его слова передает Daily Sabah.

«Мы знаем, что действия Сирии — это психологический ход, но он пока ничего конкретного не означает», — сказал глава госдуарства. Он добавил, что главной целью Анкары остается «принять меры в отношении вооруженных курдских "Отрядов народной самообороны"» (YPG).

В то же время Эрдоган отметил, что Манбидж все же сирийская территория, передает Dunya. Турция при этом намерена бороться с курдскими вооруженными формированиями, которые она причисляет к террористам, у своих границ.

Турецкий лидер также заявил, что делегация из Анкары отправится в Москву 29 декабря, чтобы обсудить происходящее.

Ранее 28 декабря вооруженные силы Сирии заняли Манбидж, который находится в 25 километрах от турецкой границы. Так власти ответили на просьбу курдов защитить их от Турции. Правительственная армия обязалась гарантировать полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям города.

Сирийские военные подошли к Манбиджу 25 декабря. Это случилось после того, как Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

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