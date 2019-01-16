Четыре американских солдата погибли в Сирии

В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли четыре американских военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на власти США.

Еще три солдата получили ранения.

Агентство также сообщает, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). В заявлении на аффилированном с боевиками сайте сказано, что атаку совершил смертник.

О взрыве в Манбидже стало известно ранее 16 января. Первоначально сообщалось, что целью был американский патруль, но погибли не военнослужащие США, а мирные сирийцы.

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Манбидж перешел под контроль сирийской армии в конце декабря. Военные вошли в город в ответ на просьбу проживающих там курдов защитить их от Турции, планирующей предпринять силовую операцию на территории Сирии против курдских формирований.

Незадолго до этого США объявили о выводе своих войск из Сирии, однако позднее в Белом доме сообщили, что американские военные не покинут северо-восточную часть страны до тех пор, пока Анкара не откажется от преследования живущих там курдов.

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