Турция стянула больше техники к сирийской границе

Турция продолжает стягивать бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Колонна гаубиц, танков и другого вооружения переброшена с запада страны в провинцию Шанлыурфа для укрепления турецко-сирийской границы.

29 декабря в Москву прибыла турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром для обсуждения ситуации в Сирии.

28 декабря Вооруженные силы Сирии заняли Манбидж, который находится в 25 километрах от турецкой границы. Так власти ответили на просьбу курдов защитить их от Турции. Правительственная армия обязалась гарантировать полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям города.

Сирийские военные подошли к Манбиджу 25 декабря. Это случилось после того, как Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

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