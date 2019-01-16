В Сирии попытались взорвать американцев и убили сирийцев

@IdrisAlOso4 / Twitter

Взрыв прогремел в сирийском городе Манбидж, расположенном в 25 километрах от турецкой границы. Как передает Al Jazeera в на своей странице в Twitter, бомбу привели в действие рядом с маршрутом следования патруля американских сил.

По предварительной информации, в результате взрыва погибли от шести до девяти мирных сирийцев, еще около 20 человек пострадали, среди них есть и американцы. Сообщается, что раненых эвакуируют на вертолете. По некоторым данным, двое военнослужащих США могут быть среди погибших. Официальных сведений на этот счет пока нет.

На кадрах видео, опубликованного в Twitter, видно разрушенное взрывом здание и поврежденные автомобили.

РИА Новости со ссылкой на собственные источники передает, что взрыв прогремел рядом с рынком в Манбидже, когда в кафе находились лидеры местного военного совета и члены неустановленной делегации.

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28 декабря Вооруженные силы Сирии заняли Манбидж. Так власти ответили на просьбу курдов защитить их от Турции. Правительственная армия обязалась гарантировать полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям города.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

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